Артисты презентовали ремикс на синглы «Дом» и «PROUD»

Время самоизоляции стало временем креатива и экспериментов. Под волну творческих экспириансов попали Артём и Michelle, создав первую коллаборацию. Тизером совместной работы PROUD/Дом послужило домашнее видео артистов в соцсетях, которое вызвало восторженные отзывы их слушателей.

– После получения множества позитивных отзывов на нашу домашнюю коллаборацию с Мишель, мы захотели сделать что-то ещё. Уже сегодня вы можете услышать ремикс на наши песни «Дом» и «PROUD». По моему мнению, этот трек стал «глотком воздуха», в нём смысл наших песен только усилился, – рассказал Артём.

– Мы поняли, что объединение «PROUD» и «Дом» наполнит обе песни новыми месседжами. В этом ремиксе мы красиво звучим и по-особенному раскрываемся, – добаляет Michelle.

Заметим, что не так давно, артисты вместе стали участниками «СуперИнтуиции» на Новом канале и, возможно, именно это и подтолкнуло музыкантов к созданию первой коллаборации.

Смотри:

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