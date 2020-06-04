Олдскул: Артем Пивоваров выпустил альбом «Земной» на виниле!
Артист подпишет пластинки для первых покупателей
Украинский певец Артем Пивоваров выпустил свой четвертый альбом «Земной» на виниловой пластинке. Селебрити давно мечтал реализовать свою музыку в таком формате. Пластинки были изготовлены в коллаборации с издательством Vinyla Records на синем полупрозрачном тяжелом виниле в Австрии. Специально для первых 50 покупателей Артем Пивоваров оставил на пластинках свой автограф.
– Теперь это не просто слова. Теперь альбом «Земной» имеет новый вид – винил. Мой первый альбом, который был выпущен в таком формате! И для меня, безусловно, это большая радость. «Земной» – это альбом о простом и важное для мира и о мире. Альбом о единстве, свободу, любовь и людей. Новый этап, новая жизнь, новое перевоплощение. «Земной» – это путешествие по миру. «Земной» – это дом. «Земной» – это первозданная любовь, – поделился Артем Пивоваров.
Напомним, недавно украинский артист и саунд-продюсер Артем Пивоваров и Украины-боливийские певица Michelle Andrade выпустили первый совместный ремикс на треки «Дом» и «PROUD».
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