Артист подпишет пластинки для первых покупателей

Украинский певец Артем Пивоваров выпустил свой четвертый альбом «Земной» на виниловой пластинке. Селебрити давно мечтал реализовать свою музыку в таком формате. Пластинки были изготовлены в коллаборации с издательством Vinyla Records на синем полупрозрачном тяжелом виниле в Австрии. Специально для первых 50 покупателей Артем Пивоваров оставил на пластинках свой автограф.

– Теперь это не просто слова. Теперь альбом «Земной» имеет новый вид – винил. Мой первый альбом, который был выпущен в таком формате! И для меня, безусловно, это большая радость. «Земной» – это альбом о простом и важное для мира и о мире. Альбом о единстве, свободу, любовь и людей. Новый этап, новая жизнь, новое перевоплощение. «Земной» – это путешествие по миру. «Земной» – это дом. «Земной» – это первозданная любовь, – поделился Артем Пивоваров.

Напомним, недавно украинский артист и саунд-продюсер Артем Пивоваров и Украины-боливийские певица Michelle Andrade выпустили первый совместный ремикс на треки «Дом» и «PROUD».

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