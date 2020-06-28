Сегодня, 28 июня, стихийный артист Артем Пивоваров отмечает 29-й день рождения. В честь этого Новый канал решил расспросить звездного именинника о детстве. В эксклюзивном интервью Артем рассказал о самом лучшем и самом худшем подарках в жизни, а также поделился детскими воспоминаниями, которые всегда вызывают у него улыбку.

– Артем, поздравляем с днем рождения! О твоих творческих успехах наслышана вся Украина. Давай немного поговорим о детстве. Помнишь, как отмечал дни рождения, когда был ребенком?

– Спасибо за поздравления! Безусловно, я помню эти дни рождения. Они были одними из самых ярких и запоминающихся. Потому что в детстве ты ждешь день рождения с очень большим трепетом. Обычно я даже не спал и ждал до утра, когда же придут гости, все родные и друзья, чтобы отпраздновать.

Одним из самых ярких дней рождения было мое 14-летие. Это было время, когда я создал свою первую музыкальный бэнд с названием Anjer. У нас с группой появилась возможность репетировать в собственном помещении – в пустующем доме моего дедушки. Он мне просто отдал его для репетиций! На каникулах и в выходные мы каждый день репетировали по 10-12 часов, не выходя из дома. Так продолжалось на протяжении нескольких лет. Мы отмечали там мои 14-, 15- и 16-летия, устраивали первые концерты – приводили друзей и играли.

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– За твоими плечами – 29 дней рождения и, как минимум, столько же подарков. Расскажи о самом лучше и самом худшем из них.

– Большинство подарков, которые повлияли на меня, на дальнейшее развитие в жизни, я получил, честно говоря, от самого себя. С 14 лет я начал подрабатывать, искать пути, как материально обеспечить себя и помочь родителям. Я вырос в обычной семье из провинциального города, и для меня это было нормой.

Помню все свои первые подарки! В 7 лет, например, когда к нам прилетел мой дядя (у бабушки 6 сестер и 4 брата, с количеством родственников мне повезло), он подарил мне железную дорогу и приставку «Денди». Это был самый яркий и запоминающийся момент из всей жизни (улыбается – прим.ред.). А если говорить о ключевых подарках – гитары и «примочки» к ним, то, как я уже сказал, их я дарил себе сам.

Что касается худших подарков, я не запоминаю их. Не помню плохого – так устроено мое восприятие и внутренний мир. Конечно, они были, но вспомнить не могу. Да и хочу.

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– Иногда, когда людям грустно, она вспоминают счастливые моменты из детства. И настроение улучшается. А какое детское воспоминание всегда может вызвать у тебя улыбку?

– Лучшие воспоминание из детства – как мы с друзьями кушали «клей» с деревьев, строили халабуды, бегали на меловые горы… И, конечно же, походы с дедушкой на речку. Это самые яркие мои воспоминания из детства. И они всегда вызывают у меня улыбку!

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