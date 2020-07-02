MONATIK трогательно поздравил супругу с пятой годовщиной свадьбы
Мультиартист растрогал поклонников новым постом в Instagram
Сегодня, 2 июля, MONATIK и его супруга Ирина Демичева отмечают очередную годовщину со дня их свадьбы. Супруги, которые воспитывают двух сыновей – Платона и Даниила, прожили в браке пять счастливых лет. И не собираются останавливаться на достигнутом!
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В честь пятой годовщины свадьбы MONATIK опубликовал на официальной странице в Instagram трогательный поздравительный пост. Он поблагодарил любимую женщину за счастье, которое она дарит ему каждый день, а также за двух прекрасных наследников.
«Сегодня V лет нашему законному союзу с моей восхитительной I.V., а уж незаконному сколько… – написал в микроблоге MONATIK. – Как и в первый день смотрим вверх, мечтаем ещё мощнее… как и в первый день люблю Тебя больше жизни, моя @irinamonatik ❤️❤️❤️ Как и в первый день, благодарю за эти чувства, эмоции и крылья! А за пацанов, наших, боготворю и фанатею!!!»
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Ирина Демичева, супруга украинского мультиартиста, тоже разместила поздравительный пост в Instagram. Она призналась MONATIK в любви и пожелала их союзу продержаться до бриллиантовой свадьбы (60 лет совместной жизни). «Люблю тебя, мужчина моей мечты, мой лучший друг и лучший папа, – обратилась к любимому Ирина. – Мечтаю встретить бриллиантовую свадьбу вместе ♥️♥️♥️♥️деревянная уже позади».
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