Несподіваний дует презентував трек пізно вночі, але з перших же хвилин появи обкладинки на сторінках артистів, фани вибухнули захопленими коментарями

MONATIK в своєму акаунті в Instagram поділився знімком з Вірою Брежнєвою з підписом «ВЕЧЕРиНОЧКА з Вірою в світле майбутнє починається!». Підписники відреагували бурхливо і засипали коментарі сердечками і схвальними відгуками: «Це занадто потужна робота! Однозначно хіт цього літа. Піднімає температуру в 2 рази», «Чудово!», «Просто кращі!». Підтримала дует і Jerry Heil, залишивши гучне «ОООООООО ДАААААА!» під прем’єрним фото.

Що ж, саме час послухати хіт! Вже на музичних платформах!

Нагадаємо, що раніше MONATIK та Віра Брежнєва вже звучали разом! На церемонії вручення премії M1 MUSIC AWARDS 2017 вони дуетом виконали несподіваний трек «Любовь спасет мир + Кружит».

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