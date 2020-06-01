У річницю стадіонного туру LOVE IT ритм український мультиартист поділився кадрами з особистого архіву та вперше показав свою сім’ю у тизері документального фільму

На своїй офіційній сторінці в Instagram MONATIK анонсував вихід фільму-біографії «Вечно танцующий человек». Такий подарунок український мультиартист підніс своїм шанувальникам з нагоди річниці стадіонного шоу LOVE IT ритм, яке відбулося 1 червня 2019 року. Шоу на центральній концертній арені країни НСК «Олімпійський» відвідало понад 60 тисяч осіб з усіх куточків України та різних країн світу. «Геній сучасності» – саме так після приголомшуючого успіху концерту назвали артиста шанувальники та засоби масової інформації (ЗМІ).

У тизері документального фільму-біографії MONATIK вперше показав своїх маму та бабусю, яка зачитує його дитячі листи собі дорослому. Артист, який ніколи раніше не показував свою сім’ю і кадри з особистого архіву, зважився поділитися історією шляху довжиною в 10 років, феєричним щаблем якого стало шоу на НСК «Олімпійський». Також, інтерв’ю для байопіку дають шкільні вчителі MONATIK, раніше показав фото новонародженого сина, друзі дитинства, команда, яка з ним поруч з самого початку творчого шляху.

Мультиартист, який став запрошеним гостем на BRIT AWARDS 2020, проілюстрував вихід тизера проникливим віршем про «Вечно танцующего человека»:

Жил да был в Ритме один человек.

Вечно искал приключений на голову.

Обычно его голова в облаках была…

В общем, видел золото в олове.

Видел людей насквозь, нелюдей видел.

Думали шутит, а он ни в одном глазу.

Пристально наблюдал, словно метил

С неба достать и причём не одну звезду…

И как-то вальяжно и интеллигентно,

И складно, и ладно. И мысли, как паруса,

Раскинутся шире, благодаря штормам,

Которые видел он

Лишь в зелёных глазах.

И каждый раз, пережив новый шторм,

Вокруг собирая в Ритме друзей.

Он смысл из облаков доставал

И делился…

нееееет, не проблемой!

Идеей!

Он словно в танце, словами вещал

Свой Поток фантазий Бушующий

Спросите, кто он, и как называли?

Его называли – Вечно танцующий…

Відомо також, що зйомки документального фільму відбуваються вже більше року й робота над ним триває досі. Режисером фільму-біографії виступає Артем Григорян, який фіксує основні бекстейдж-історії команди артиста з 2015 року.

Дивися тизер картини «Вечно танцующий человек» – документального фільму-біографії MONATIK: