Дружина MONATIK поділилася зворушливими фото артиста з синами

Нечасто зіркове сімейство тішить фанів знімками з Платоном і Даніїлом, а в День батька 21 червня дружина виконавця, Ірина Демічева виклала відразу кілька фото батька з синами з сімейного архіву

За традицією, хлопці на фотографіях зняті зі спини, але це не робить кадри менш душевними і зворушливими. Особливо, якщо розглядати пост разом з коментарем-поздоровленням MONATIK від коханої:

«Психологи стверджують, що для хлопчиків батько – це той образ, на підставі якого він будує себе саме як чоловіка. Для маленького хлопчика – це взагалі єдиний існуючий у нього механізм розвитку мужності, вибору життєвого шляху і досягнення успіху. І тут є важливий нюанс, для того щоб цей механізм спрацював, хлопчик повинен симпатизувати своєму батькові. Як же я щаслива, що наші хлопчики тебе @monatik_official обожнюють, пишаються, люблять і щиро дружать. Я вірю, що з Таким татом у них обов’язково все буде добре. Любимо тебе дуже! ♥ ️ ♥ ️

PS. Всіх батьків зі святом ♥ ️☀»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik) 21 Июн 2020 в 5:11 PDT

На честь Дня батька ведучі Нового каналу також поділилися відвертими зізнаннями: Олег Кензов, Сергій Притула і Олександр Педан розповіли, як це – «працювати» татом.

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