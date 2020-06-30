Новый каналG.spaceШОУМАНИЯИщут актеров для съемок в новой версии «Властелина колец»

Ищут актеров для съемок в новой версии «Властелина колец»

Правда, чтобы попасть в проект, придется отправиться на кастинг в… Новую Зеландию.

Именно там готовится к возобновлению съемок телевизионная адаптация «Властелина колец». Сейчас новозеландское агентство в активном поиске актеров с необычной внешностью: агенты ищут людей со шрамами, неправильным прикусом, дефектами кожи или другими отличительными чертами.

Сериал по мотивам произведения Джона Толкиена начали сниматься еще в марте 2020, но процесс пришлось поставить на паузу из-за карантина. Сейчас работа на площадке постепенно восстанавливается.

Напомним, что к запуску также готовятся съемки второго сезона «Ведьмака», которые также были приостановлены из-за пандемии.

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