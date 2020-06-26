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Netflix покажет фильм о сестре Шерлока Холмса

За дело берется женщина-детектив

Если ты не знала, то у Шерлока Холмса есть сестра! По крайней мере, киношная … И Netflix вскоре покажет о ней фильм. Стриминговий сервис приобрел в Legendary на показ фильма «Энола Холмс». Об этом сообщается на странице Netflix в Twitter.

Фильм «Энола Холмс» является экранизацией цикла романов «Тайны Энола Холмс» автора Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса.

Главную роль сестры Холмса сыграла звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. Также в фильме сыграли Генри Кавилл, Хелена Бонэм Картер и Сэм Клафлин. Режиссером выступил Гарри Бредбир. Сценарий разработал Джека Торна.

Дата премьеры фильма «Энола Холмс» пока не сообщают.

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