Леонардо ДиКаприо станет продюсером фильма для Netflix
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Голливудский актер Леонардо ДиКаприо станет продюсером кинокартины, которая будет основана на документальном фильме «Вирунг». Об этом пишет издание Deadline.
В 2014 году фильм «Вирунг» снял режиссер Орландо фон Айнзиделем. Он рассказал историю, которая происходила в одном из африканских национальных парков, где в опасности оказывается последний представитель вида горных горилл. Тогда картина получила номинацию на «Оскар».
А фильм под продюсерством Леонардо ДиКаприо покажет ту же историю в художественной интерпретации. Сценарий напишет Барри Дженкинс, известный по «Лунный свет» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Кроме ДиКаприо, продюсерами выступят Дженнифер Дэвиссон, Филипп Уотсон и Джоанна Натасегара, а также автор документального фильма Орландо фон Айнзидель.
Дата премьеры художественного фильма «Вирунг» пока неизвестно.
Фото: Getty Images
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