Леонардо ДиКаприо станет продюсером фильма для Netflix

Звезда возьмется за проект для стримингового сервиса

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо станет продюсером кинокартины, которая будет основана на документальном фильме «Вирунг». Об этом пишет издание Deadline.

В 2014 году фильм «Вирунг» снял режиссер Орландо фон Айнзиделем. Он рассказал историю, которая происходила в одном из африканских национальных парков, где в опасности оказывается последний представитель вида горных горилл. Тогда картина получила номинацию на «Оскар».

А фильм под продюсерством Леонардо ДиКаприо покажет ту же историю в художественной интерпретации. Сценарий напишет Барри Дженкинс, известный по «Лунный свет» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Кроме ДиКаприо, продюсерами выступят Дженнифер Дэвиссон, Филипп Уотсон и Джоанна Натасегара, а также автор документального фильма Орландо фон Айнзидель.

Дата премьеры художественного фильма «Вирунг» пока неизвестно.

Фото: Getty Images

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