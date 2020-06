«Ведьмак» возрождается: Известна дата продолжения съемок

Отличная новость ддя фанов сериала «Ведьмак»: создатели проекта анонсировали дату продолжения съемок второго сезона

Из-за пандемии коронавируса съемки «Ведьмака», как и многих других проектов, были приостановлены. Но постепенно мир возвращается в прежний ритм жизни, и авторы сериала объявили, что работа над проектом продолжится уже 17 августа.

О дате возобновления съемок информация появилась в официальном Twitter проекта The Witcher, и сделано это очень необычно – в стихотворной форме:

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August.

— The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020