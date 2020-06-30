Джамала показала фото с первой прогулки с новорожденным сыном
Певица, которая стала мамой 19 июня, поделилась в Instagram трогательным снимком
На фото Джамала с сыном Селим-Гираем Сеит-Бекиром Оглы Сулеймановым, правда, самого ребенка не видно 🙂 Как и многие мамы, певица решила не открывать личико малыша: на снимке новорожденный прячется в синей коляске-люльке.
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Судя по подписи к фото, жизнью молодой мамочки бьет ключом: «Вот это неделька! Релиз песни, релиз фильма и мой любимый релиз в этой модной люльке!❤️» И действительно, всего несколько дней назад весь мир увидел фильм от Netflix, в котором Джа сыграла камео.
К слову, певица выглядит роскошно – сложно поверить, что буквально 10 дней назад ее только выписали из роддома!
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