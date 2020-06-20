Джамала родила! Как назвали мальчика?

В пятницу, 19 июня, в семье Джамалы и Сеит-Бекира Сулейманова родился второй ребенок. Мальчика назвали Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов.

Джамала поделилась этим радостным событием в субботу на своей страничке в Instagram.

– Добро пожаловать в наш бэнд, – душевно поприветствовала она малыша.

Певица отметила, что Селим-Гирай – самый пунктуальный ребенок. Ведь родился точно в срок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jamalajaaa 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Селям Алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд!!! Мой второй принц – Селим-Гирея Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! ❤️❤️❤️ 19.06 родился пунктуальным малыш. (По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время) – написала певица.

Напомним, Джамала и Сеит-Бекир поженились в 2017 году. Через год у них появился первенец – Эмир-Рахман. Мечта певицы – большая семья. Джамала рассказывала СМИ, что хотела бы иметь четверых детей.

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