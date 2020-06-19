Звезда «Венома» и «Величайшего шоумена» стала мамой во второй раз

39-летняя актриса Мишель Уильямс родила малыша своему новоиспеченному мужу Томасу Кайлу

Актриса, хорошо знакомая зрителям ролям Черити Барнум в нашумевшем «Величайшем шоумене» и Энн Вейинг в фантастической картине «Веном», родила первенца для своего возлюбленного – американского писателя Томаса Кайла. Законными супругами, к слову, Мишель и Томас стали совсем недавно, они сыграли тайную свадьбу во время карантина в марте 2020.

Познакомилась пар тоже относительно недавно: весной 2019 года на съемках мини-сериала «Фосси/Вердон», а уже осенью стало известно о помолвке и беременности актрисы.

Для Мишель это уже второй ребенок, у Уильямс есть 14-летняя дочь Матильда от актера Хита Леджера. А вот для Кайла этот малыш – первенец! Что ж, поздравляем молодых родителей, которые еще сделали невероятный «беби-бум» 2020 года еще более масштабным 🙂

Фото: Getty Images

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