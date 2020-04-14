Стихийный артист Артем Пивоваров может похвастаться одной из самых преданных фан-армий на просторах украинского шоу-бизнеса. Поклонники творчества Артема пристально следят за его жизнью в социальных сетях, не пропускают концерты (даже онлайн!), записывают каверы на его хиты и посвящают клипы. В интервью для Нового канала Артем Пивоваров рассказал о самых необычных способах, с помощью которых фаны проявляли свою любовь к нему.

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Многие артисты ежедневно получают подарки от своих слушателей, часто это что-то сумасшедшее. Какой был самый запоминающийся презент у тебя?

– У нас очень активная аудитория. Наши слушатели постоянно делают какие-то креативные и порой даже безумные вещи. К примеру, они шьют одежду, которую потом нам дарят, готовят и приносят на концерты разные блюда, делают различные видеокаверы, на которых нас отмечают, записывают хореографию… И, конечно же, приходят к нам на концерты, тем самым заряжая нас безумной энергетикой. В общем, наши поклонники каждый раз придумывают что-то новое.

Последнее, что меня удивило, и что я запомнил, – это был флешмоб, на котором люди наносили на свое тело ключевые фразы моих песен. За последний месяц я видел порядка 10 фотографий, на которых слушатели делали татуировки наших логотипов и строчек из песен. Для меня тату – это ответственный шаг, ведь оно остаётся с тобой на всю жизнь. Поэтому искренне благодарен тем, кто с нами на одной волне.

А если говорить о каких-то самых неожиданных подарках, то это был котенок. Мне принесли его прямо на концерт. На тот момент я не понимал, как мне с ним обращаться, и что делать во время гастролей. Поэтому на следующий день после того концерта мне пришлось отвезти котенка к родителям в Волчанск. Теперь каждый раз, когда я приезжаю к родителям, радуюсь, что он живет в таких условиях: в любви, заботе и уюте.

Самая смешная ситуация, связанная с твоими фанатами.

– Это летний концерт в клубе. Зал был набит битком. Мы настолько сильно зарядились энергетикой наших слушателей, что я стал увлеченно прыгать по сцене. И провалил её. Там было возвышение, благодаря которому я не упал под сцену.

Уже после концерта ко мне подошел один из охранников, и я даже начал переживать, что сейчас может начаться какой-то негатив в мою сторону из-за сломанной части сцены. Но он мне просто пожал руку и сказал: «Отныне я ваш фанат».

Знаете, он не соврал. Совсем недавно у нас проходил прямой эфир на YouTube, где был интерактив с нашими слушателями. И мы написали номер WhatsApp, по которому можно было позвонить во время эфира и пообщаться с нами. Догадайтесь, кто дозвонился? Этот самый охранник. Он напомнил мне эту историю, сказал, что ему очень понравился последний альбом «Земной», и он ждет нашего следующего концерта, чтобы прийти туда, но уже в качестве слушателя.

Как тебе формат фан-встреч? Понравилось? И планируешь ли ты поддерживать такое неформальное общение со своими поклонниками?

– Совсем недавно мы проводили концептуальную фотосессию совместно с нашими слушателями. Я не помню ни одного артиста в Украине, который организовал бы такого рода фан-встречи с фотосессией. Нам захотелось стать ближе к нашим слушателям. И мы в очередной раз доказали себе, что мы «стихийные»!

В ближайших планах встречаться в таком формате нет. Но могу сказать точно, что когда мы поедем в наш тур, который, к большому сожалению, были вынуждены перенести на осень, обязательно организуем фан-встречи во всех запланированных городах. Возможно, даже в каком-то нестандартном формате. Потому что мы ценим и любим наших слушателей. Ведь мы одна стихия и единый организм.

Смотри видео, в котором поклонники Артема Пивоварова рассказывают о влиянии его творчества на их жизнь:

Video: Сломанная сцена, котенок и тату со строчками песен: Артем Пивоваров о курьезных случаях с фанами (Эксклюзив!) Артем Пивоваров о курьезных случаях с фанами (Эксклюзив!) В интервью для Нового канала Артем Пивоваров рассказал о самых необычных способах, с помощью которых фаны проявляли свою любовь к нему.

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