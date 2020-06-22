Жена MONATIK поделилась трогательными фото артиста с сыновьями

Нечасто звездное семейство балует фанов снимками с Платоном и Даниилом, а в День отца 21 июня супруга исполнителя, Ирина Демичева выложила сразу несколько фото отца с сыновьями из семейного архива

По традиции, мальчишки на фотографиях сняты со спины, но это не делает кадры менее душевными и трогательными. Особенно, если рассматривать пост вместе с комментарием-поздравлением MONATIK от любимой:

«Психологи утверждают, что для мальчиков отец — это тот образ, на основании которого он строит себя именно как мужчину. Для маленького мальчика — это вообще единственный существующий у него механизм развития мужественности, выбора жизненного пути и достижения успеха. И тут есть важный нюанс, для того чтобы этот механизм сработал, мальчик должен симпатизировать своему отцу. Как же я счастлива, что наши мальчики тебя @monatik_official обожают, гордятся, любят и искренне дружат. Я верю, что с Таким папой у них обязательно все будет хорошо. Любим тебя очень♥️♥️

Всех отцов с праздником ♥️☀»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik) 21 Июн 2020 в 5:11 PDT

В честь Дня отца ведущие Нового канала также поделились откровенными признаниями: Олег Кензов, Сергей Притупа и Александр Педан рассказали, как это – «работать» папой.

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