Гитару Курта Кобейна продали на аукционе: Цена впечатляет!

Личный инструмент лидера группы Nirvana ушел с молотка

За электроакустическую гитару Кобейна на одном из аукционов США заплатили рекордные шесть миллионов долларов! Интересно, что начальная стоимость инструмента колебалась в пределах 1-2 миллионов, но за время аукциона коллекционеры увеличили ставку в шесть раз!

Вместе с исторической гитарой Martin D-18E, на которой Кобейн играл на концерте MTV Unplugged In New York в ноябре 1993 года незадолго до смерти, покупатель получил и оригинальный кейс.

SOLD for $6,010,000! A new world record for a guitar! Kurt Cobain’s guitar used with Nirvana’s MTV Unplugged!

Sold in our “Music Icons” auction taking in Beverly Hills and live at https://t.co/TiME89uOXn!

#Auction #JuliensAuctions #RockNRoll #KurtCobain #Nirvana #WorldRecord pic.twitter.com/ZbNg13yUHu

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) June 20, 2020