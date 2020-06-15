Новую бондиану придется ждать до осени

Из-за пандемии коронавируса в мире перенесли одну из самых громких премьер года – новый фильм о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать». У фанатов сразу возник вопрос: когда же выйдет новый фильм о Джеймсе Бонде? Наконец создатели карнтины дали ответ.

В США новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет на большие экраны раньше, чем ожидалось. Датой премьеры «Не время умирать» назначили 20 ноября 2020 года. Об этом сообщается в официальном Twitter франшизы. Ранее ожидалось, что релиз состоится 25 ноября 2020 года.

В Украине же официальной датой начала проката «Не время умирать» называют 12 ноября 2020. Вместе с новыми датами релиза создатели бондианы опубликовали и новые кадры фильма.

Напомним, что для актера Дэниела Крейга, который исполняет роль агента 007, эта часть франшизы станет последней.

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