Новый каналG.spaceШОУМАНИЯЖизнь шпиона: Во Франции продают дом Джеймса Бонда

Жизнь шпиона: Во Франции продают дом Джеймса Бонда

Хочешь пожить в стиле агента 007? Тогда именно сейчас ты имеешь шанс! В Ницце на продажу выставили виллу, где жил актер Шон Коннери, известный по роли Джеймса Бонда. Об этом пишет Daily Mail.

Дом расположен над Средиземным морем в 30 минутах езды от Канн и Монако. Он имеет шесть этажей, лифт и панорамный бассейн в скале. В целом размер участка составляет примерно пять тысяч квадратных метров.

Цена шикарной виллы Джеймса Бонда начинается от 30 миллионов евро.

Фото: Daily Mail

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