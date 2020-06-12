Не так давно интернет «взорвали» снимки певицы, на которых она выглядит намного стройнее, чем была еще несколько месяцев назад. Многие стали грешить на фотошоп, но Адель действительно очень похудела, а помогла ей в этом звездная диета SirtFood, как сообщает издание Еxpress.co

Эту диету давно используют знаменитости, среди которых принц Гарри, Пиппа Миддлтон и другие, чтобы быстро похудеть перед важным событием. Систему питания сиртфуд разработали нутриционисты Эйдан Гоггинс и Глен Маттен, и это скорей даже не диета, а антиэйджинговая экспресс-программа, которая призвана помочь организму вернуться в его лучшую форму ever.

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Секрет системы питания SirtFood в том, чтобы употреблять в пищу исключительно продукты, которые содержат сиртуины — ферментные белки, укрепляющие иммунную систему и помогающие клеткам активно самовосстанавливаться. Заветные сиртуины содержаться во многих продуктах: черном шоколаде (приятное открытие, не так ли?), соя, оливковое масла, яблоки, клубника, орехи грецкие, каперсы. Список продуктов достаточно длинный, чтобы придумать разнообразное меню и не ограничивать себя во вкусностях!

Но важно соблюдать и определенные правила диеты, которые немало. Но результат не заставит себя ждать, и снимки преобразившейся Адель тому яркое подтверждение!

Фото: @adele