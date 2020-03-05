Новый каналG.spaceШОУМАНИЯРежим Хатико: Премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за короновирус

Режим Хатико: Премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за короновирус

25-часть Бондианы придется еще подождать

До премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» оставался всего месяц, но создатели ленты перенесли релиз на целых полгода! А все из-за короновирус! Первыми об этом написало издание The Hollywood Reporter, а вскоре информацию подтвердили представители легендарной франшизы.

Из-за распространения короновируса новую историю об агенте 007 с Дэниелом Крейгом покажут не во апреле, как планировалось, а уже в ноябре! Продюсеры MGM, Universal и Bond Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи объявили, что после тщательного рассмотрения и тщательной оценки глобального театрального рынка выпуск «007: не время умирать» будет отложен.

Официальное заявление от создателей Бондианы появилась в среду, 4 марта, в официальном Twitter Джеймса Бонда. Они заявили, что премьера фильма в Великобритании состоится 12 ноября 2020 года, а в США – 25 ноября.


Также создатели отменили допремьерный показ и престур, который был Планируемый в Китае. Новой киноленте уже прогнозируют убытки в кассовых сборах. Сейчас это первый голливудский проект, который сместил дату премьеры из-за эпидемии коронавируса.

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