25-часть Бондианы придется еще подождать

До премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» оставался всего месяц, но создатели ленты перенесли релиз на целых полгода! А все из-за короновирус! Первыми об этом написало издание The Hollywood Reporter, а вскоре информацию подтвердили представители легендарной франшизы.

Из-за распространения короновируса новую историю об агенте 007 с Дэниелом Крейгом покажут не во апреле, как планировалось, а уже в ноябре! Продюсеры MGM, Universal и Bond Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи объявили, что после тщательного рассмотрения и тщательной оценки глобального театрального рынка выпуск «007: не время умирать» будет отложен.

Официальное заявление от создателей Бондианы появилась в среду, 4 марта, в официальном Twitter Джеймса Бонда. Они заявили, что премьера фильма в Великобритании состоится 12 ноября 2020 года, а в США – 25 ноября.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

— James Bond (@007) March 4, 2020