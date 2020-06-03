Том Круз построит деревню

Такое решение актер принял, чтобы закончить съемки седьмой части франшизы «Миссия невыполнима», которые пришлось отложить из-за пандемии коронавируса

Съемки фильма начались еще в 2019 году в Италии, но всё спешно пришлось сворачивать из-за карантина. Возобновить съемочный процесс Круз планирует в сентябре уже в Великобритании, где и разместится его деревня. Она займет пустующую площадку ВВС в Оксфордшире, как сообщает Daily Mail.

Известно, что возле деревни планируется большой кемпинг для актеров и съемочной группы, так как ситуация с отелями сложная. Это будет не палаточный городок, как можно было подумать, а целый городок из трейлеров и «пузырей» из пленки, которые обеспечат безопасность на площадке.

Премьера седьмой части «Миссия невыполнима» была запланирована на лето 2021, но уже сейчас дата релиза изменена на ноябрь 2021.

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