Актеру не верится, что теперь они такие взрослые

Вскоре исполнится ровно девять лет с тех пор, как вышла последняя часть франшизы о Гарри Поттере. Именно поэтому зарубежным журналистам стало интересно, общается ли легендарная тройка актеров – Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон сегодня. Поинтересоваться этим они решили именно у исполнителя роли Гарри Поттера.

Оказывается, что Дэниел Рэдклифф до сих пор поддерживает связь с коллегами и периодически пишет им. Но все же они уже не так близки, как раньше.

– Я недавно написал Руперту о рождении его ребенка. Для меня все еще дико видеть его в роли отца. Еще недавно мы играли на сцене, а теперь у нас рождаются дети. Это заставляет остальной мир чувствовать себя очень старым, – поделился Дэниел.

А вот с Эммой Уотсон у Рэдклиффа не так теплые отношения. Актриса больше общается с исполнителем роли Драко Малфоя Томом Фелтоном. Время от времени в СМИ даже поговоривают об их романе.

Фото: Getty Images

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