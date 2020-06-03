В начале марта этого года украинская группа «Время и Стекло» шокировали поклонников новостью о закрытии проекта. Солисты Надя Дорофеева и Позитив решили завершить совместную музыкальную карьеру. Тогда же артисты начали планировать и прощальное турне, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.

И вот наконец «Время и Стекло» объявили новые даты своих последних концертов. Об этом они сообщили в официальном Instagram группы. Прощальный тур назвали «Финальные титры». Начнется он 2 сентября в Одессе, в Киеве артисты выступят 30 октября, а последний концерт дадут 2 декабря в Харькове. Выступления в Черновцах и Ужгороде пришлось вовсе отменить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram vremyaisteklo 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Скорее всего, Надя Дорофеева начнет сольную карьеру, а Позитив продолжит творческую деятельность в составе группы MOZGI.

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