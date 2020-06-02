Чад Стахелски, который был дублером Киану Ривза в «Матрице» и «Матрице: Перезагрузка», рассказал, какие трюки они готовят с Ланой Вачовски, режиссером четвертой части

Сейчас Чад – координатор трюков, и именно к нему приходит Вачовски каждый раз, когда у нее появляется безумная идея и она хочет понять, можно ли ее реализовать:

– Она приходит ко мне с идеей. Рассказывает: это персонаж, это то, что происходит, это конфликт. А вот тут мне нужно, что было что-то очень эмоциональное или психологическое. Есть у тебя какой-то такой трюк в запасе? – делится Стахелски в интервью The Hollywood Reporter. – Лана – одна из тех великих людей, которые, когда нам предлагают свои идеи, мы отвечаем: «Хорошо, сделаем это!». Это всегда возбуждение и вызов!

Чад признался, что хотя с Ланой и непросто работать, именно она сделает новую картину именно такой, какой ее хотят увидеть настоящие поклонники «Матрицы»:

– Она, вероятно, самый сложный человек, в хорошем смысле этого слова, с которым я когда-либо работал… Но, если вы любите трилогию «Матрицы», вам точно понравится то, что она делает, потому что Лана – блестящая, веселая и понимает, чего хотят фанаты.

Что ж, ждем с нетерпением! Премьера «Матрицы 4» запланирована 20 мая 2021 года.

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