Виктория Бекхэм отказалась от тура Spice Girls, но заработал на нем миллион

Пока девушки пели на сцене, дизайнер занималась своими делами

В прошлом году легендарная британская группа Spice Girls воссоединилась и отправилась в мировое турне, но не в полном составе. Виктория Бекхэм отказалась от предложения. Однако, бывших Spice Girls не бывает, поэтому звезда получила за турне гонорар.

За концерты, рекламу, лицензионные соглашения и продажа фирменного Мерч Spice Girls заработали более 4, 5 миллионов фунтов. Поскольку Виктории принадлежит пятая часть прибыли группы, она получила практически миллион фунтов стерлингов. Вот как знаменитости делают деньги только на одном имени, буквально ничего не делая.

Деньги для Виктории Бекхэм лишними не будут. Ведь в прошлом году убытки ее бренда одежды достигли 12 миллионов фунтов.

Фото: Getty Images

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