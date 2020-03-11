10 марта группа выпустила клип-ретроспективу на самую трогательную песню из альбома VISLOVO – «Навсегда/Никогда». А сегодня на официальном YouTube-канале вышел видеодиалог, в котором Надя и Позитив заявили о последнем концерте и рассказали о причинах такого непростого решения.

11 марта с утра Надя и Позитив записали обращение к поклонникам, в котором объяснили причину, по которое закрывается проект «Время и стекло». И если еще вчера многие фаны надеялись, что это просто большое промо для какой-то яркой новинки, то теперь стало окончательно ясно, что группа действительно заканчивает свое существование.

Ирина Горовая, продюсер Mozgi Entertainment на своей страничке в facebook написала строгальный пост о 10-летнем сотрудничестве с группой и поблагодарила Надю и Позитива за тепло проведенное время:

«Надя, Леша… Если честно, очень трудно подобрать слова… правильные слова. Для меня вы не просто группа – вы друзья, вы команда, вы часть семьи. За эти 10 лет мы прошли через огромное количество концертов, съёмок, концертов, примерок, поездок… десятки клипов, песен, премий, тысячи концертов, миллион часов душевных разговоров. Мне грустно. Я не думала, что будет так тяжело – на съемках клипа «Навсегда никогда», когда мы смотрели все эти архивные кадры – на меня нашла такая ностальгия… сколько всего было за эти 10 лет! Мы воспитали целое поколение! Я хочу сказать вам ребята спасибо. За то, какие вы настоящие, искренние. За вашу преданность фанатам. За ваше рвение работать, писать песни, часами записывать песни на студии, чтобы вышел крутой результат. Отрабатывать крутые шоу-программы, дарить нам свою энергию, любовь, музыку. Я вас очень люблю. ❤️».

Известно, что в мае 2020 группа «Время и стекло» отправится в прощальный тур «Финальные титры», который завершится 11 сентября концертом в Киеве во Дворце «Украина».

Читай также:

Макс Барских – «Стрілою у серце»: премьера новой украиноязычной песни!

Группа The HARDKISS анонсировала грандиозное шоу. Билеты в продаже