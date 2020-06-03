Кайли Дженнер уволила мать и обвинила ее в мошенничестве

Не успел утихнуть скандал с лишением Кайли места в списке Forbes, как модель снова в ТОПе всех обсуждений

Известно, что бухгалтер Дженнер последние несколько лет подавала подделанные налоговые декларации, специально приукрашивая данные. Из-за этого модель не только лишилась звания самой молодой успешной женщины в мире, а и рискует попасть под статью.

Модель подала в суд на Forbes, требуя предоставить документальные подтверждения их обвинений. Более того, Кайли, по информации издания The Sun, высказала подозрение, что, если история с поддельными декларациями – правда, то кроме бухгалтера в мошенничестве может быть замешана и ее мать, Крис Дженнер. В следствии этого, Кайли прекратила общение с мамой и уволила ее с поста своей помощницы.

Фото: @kyliejenner

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