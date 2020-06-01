Предпринимательница наконец отреагировала на скандал

Недавно издание Forbes лишило Кайли Дженнер звание самой молодой миллиардерши. Их собственное расследование показало, что ее доходы не соответствуют действительности. Поэтому Forbes заявил, что Кайли Дженнер больше не возглавляет их рейтинг.

Долго молчать Кайли не смогла. В своем Twitter она уверяет, что никакие рейтинги ей не нужны, поэтому идти на обман она не стала бы. Также Дженнер обвинила издание в ошибочности расчетов и поставила под сомнение его репутацию.

«Я думала, что это авторитетное издание. Все, что я вижу – это ряд неточных заявлений и необоснованных предположений. Я никогда не пыталась присвоить какой-нибудь титул обманом. Точка», – заявила Кайли Дженнер.

Также селебрити подчеркивает, что имеет все, чего можно только хотеть в жизни – прекрасную дочь Сторми и успешный бизнес. Мол, у нее есть множество других дел, нежели считать свои деньги.

Фото: Getty Images

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