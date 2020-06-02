Дженнифер Энистон продает свое обнаженное фото на аукционе
Актриса культового сериала «Друзья» решила таким образом помочь в борьбе с коронавирусом
Дженнифер Энистон объявила в своем аккаунте в Instagram о ее личном аукционе, главным лотом которого станет ее интимное фото.
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Что интересно, фото – архивное. На снимке 1995 года 26-летняя Дженнифер позирует на камеру известного голливудского фотографа Марка Селигер. Именно он стал инициатором аукциона, выставив 25 свои редких снимков со знаменистостями, среди которых и оказалось культовое фото Энистон. На своей страничке Марк выложил видео об аукционе #RADArt4Aid, и по кадрам, мелькающих в ролике, лотами также станут снимки Билли Айлиш, Бреда Питта и многих других знаменитостей.
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Все собранные от аукциона средства пойдут в поддержку организаций, борющихся с вирусом COVID-19
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