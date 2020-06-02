От таких снимков сразу становится жарко

Барбадосская певица Рианна представила новую коллекцию белья собственного бренда Savage X Fenty. Лицом новой рекламной кампании стала сама артистка.

В сети появились снимки из новой фотосессии, где Рианна позирует в полупрозрачном белье лимонного цвета. На фотографиях певица показала свои пышные формы во всей красе. В фотосессии певица снялась на фоне пальм. Лимонный цвет очень подходит Рири, а кружево на белье подчеркивает обольстительность образа. Рианна так и излучает обольстительность и сексуальность.

Новый комплект уже появился в продаже. Но приобрести его на официальном сайте бренда временно не получится. Ведь на нем размещено сообщение против расовой несправедливости и неравноправия из-за громкого дела Джорджа Флойда.

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