Актриса призналась, что знала о краже коллеги

Оставлять реквизит после окончания съемок – обычное дело для голливудских актеров. Но, как правило, на это просят разрешения в студии или продюсеров проекту. Но звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри может и сам решить, что ему нельзя. Поэтому он украл реквизит со съемок легендарно ситкома. Но не для себя, а для коллеги Лизы Кудроу. Об этом рассказала сама актриса в прямом эфире с Джимми Киммелом.

Оказывается, что у Лизы Кудроу осталось несколько сувениров со съемок «Друзей». Но банка для печенья в виде будильника с надписью Cookie Time, которую в сериале можно увидеть на кухне у Моники, для нее свистнул Мэттью Перри.

«Однажды мы снимали сцену, где у меня были слова: «Ой, мне пора идти!» Мол, ой, уже столько времени, я опаздываю. Но у меня не было часов, и я подумала: каким образом я поняла, что я опаздываю? И тут я увидела эту банку в виде часов и во время своей реплики указала на нее. Тогда Мэттью Перри мне сказал: «Ты что, глядишь время на банке для печенья?» Мы долго смеялись», – поделилась исполнительница роли Фиби Буффе.

А после съемок Мэттью подарил Кудроу эту баночку. Она до сих пор стоит дома у актрисы на полке.

Фото: Getty Images

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