К акции #станькумиром присоединились зарубежные артисты

Ежегодно мир отмечает Международный день защиты детей 1 июня. В этом году украинские медийные личности проводят акцию под хэштегом #станькумиром.

На данный момент к акции уже присоединились более 40 артистов, музыкантов актеров, лидеров мнений, ведущих и спортсменов, среди которых: Олег Скрипка, Tayanna, Фагот, Злата Огневич, Евгений Клопотенко, Вадим Олейник, Даша Малахова, Alloise, Тимур и Инна Мирошниченко, Марта Адамчук, футболисты клуба «Динамо» (Киев) и многие другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko) 24 Май 2020 в 5:58 PDT

Во время флешмоба, который будет длиться с 1 по 3 июня, знаменитости предлагают с помощью сервиса PayphoneX заказать видеоприветствие, фото с автографом, персональный мастер-класс или мерч. Все вырученные средства отправятся в благотворительный фонд «Таблеточки». Тем самым звезды призывают каждого, кто примет участие в акции, стать кумиром для самого артиста.

– Ведь те, кто помогают детям, всегда вызывают восхищение, – комментируют организаторы акции.

Но не только украинские знаменитости присоединились к затее, похожие посты с хэштегом разместили легендарный французский музыкант, композитор, лидер группы Space Дидье Маруани, а также фронтмен известной немецкой группы De Phazz и сольный исполнитель Карл Фриерсон.

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