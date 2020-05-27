Выходит книга с рецептами блюд из сериала «Друзья»: Подробности и цена

22 сентября 2020 сериалу «Друзья» исполнится 26 лет! И в честь этого фаны получат очень неожиданный подарок: кулинарную книгу

Сборник получил название «Друзья: Официальная книга рецептов» и будет включать рецепты тех самых блюд, которые на протяжении 10 сезонов готовили Моника, Рейчел, Чендлер, Росс и даже Джоуи! Всего создательница книги, шеф повар Аманда Йи собрала около 70 рецептов.

Конечно же среди них знаменитая индейка Моники, секретное печенье бабушки Фиби и даже тот самый чизкейк, который Рейлел и Чендлер ели с пола!

Конечно, Аманда многие рецепты усовершенствовала немного, но основной состав остался «сериальным». Так что теперь каждый фанат «Друзей» сможет отпраздновать День Благодарения, собрав семью вокруг стола с индейкой по «тому самому рецепту».

Книга уже доступна по предзаказу на Amazon и стоит около 20 долларов.

Кстати, в прошлом году поклонники сериала подсчитали, сколько всего еды звездная пятерка съемка в кадре за 10 сезонов. Оказалось – 152 блюда среди которых 13 пицц, 30 сэндвичей, 42 бейгла, 8 порций китайской еды, 13 тостов, 3 бургера и 2 порции спагетти. Вот такая вот вкусная математика!

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