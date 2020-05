Сериал «Элита» от Netflix продлили на 4 сезон: Подробности

Не успели мы порадоваться новому трейлеру к финальному сезону «13 причин почему», как сервис огорошил поклонников еще одной отличной новостью – культовый сериал про старшеклассников престижной школы Лас Енчинас в Испании «Элита» официально продлили на 4 сезон

В официальном аккаунте проекта в Twitter опубликовали видео, в котором актеры сериала делятся этой радостной новостью.

Актеры рассказали, что в новом сезоне «Элиты» зрителей ждет много новых сюжетных поворотов.

ya es oficial. estaremos de regreso con una cuarta temporada ????

it’s official, we’ll be back for season 4 ???? pic.twitter.com/emymGz0qMm

— EliteNetflix (@EliteNetflix) May 22, 2020