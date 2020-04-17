Video: Звездные гости сериала «Друзья». Среди них была даже Джулия Робертс

Звездные гости сериала Друзья - особая любовь фанатов легендарного сериала. Брэд Питт, Брюс Уиллис, Жан-Клод Ван Дамм, Дени Де Вито, даже Джулия Робертс засветилась в эпизодах Друзей. Смотри, кого они играли прямо сейчас
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17 апреля

Звездные гости сериала «Друзья». Среди них была даже Джулия Робертс

Брэд Питт, Брюс Уиллис, Жан-Клод Ван Дамм, Дени Де Вито, даже Джулия Робертс засветилась в легендарном сериале «Друзья». На площадке в реальной жизни актеры заключали пари, прятались от папарацци и влюблялись. Узнай, кто из приглашенных знаменитостей сыграл в «Друзьях» и в кого перевоплощался. Смотри подборку интересных фактов прямо сейчас!

Фото - www.facebook.com/friends.tv

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Звездные гости сериала «Друзья». Среди них была даже Джулия Робертс
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