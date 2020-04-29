Как сложилась личная жизнь актеров сериала «Друзья»?

Как сложилась личная жизнь актеров легендарного сериала «Друзья»? Узнай все подробности в материале и оцени фото бывших и настоящих пассий голливудских звезд

За 10 сезонов шестерка друзей из Нью-Йорка стала родной миллионам зрителей. Многие переживали, когда в отношениях Рейчел и Росса был перерыв, держали кулачки за развитие карьеры Джоуи и радовались, когда свою любовь нашли Моника, Чендлер и Фиби. А как складывалась личная жизнь самих актеров? Давайте сравним их телевизионную и реальную любовь.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон благодаря роли Рэйчел Грин приобрела мировую известность. Актриса удостоилась звезды на голливудской «Аллее славы», наград «Эмми» и «Золотой глобус»!

В сериале Рейчел меняла парней, как перчатки. Но со временем увидела, что Росс испытывает к ней далеко не дружеские чувства. Их роман стал пороховой бочкой, но влюбленные смогли пережить тот злополучный «перерыв» в отношениях, стали семьей официально и родили дочь.

В реальной жизни актриса Дженнифер Энистон тоже долго искала любовь. Она встречалась с музыкантом Адамом Дьюрицем и артистом Тейтом Донованом. Но вскоре познакомилась со своим крашем – Брэдом Питтом. В 2000 году пара поженилась.

Об их невероятном романе писали СМИ со всего мира, ведь две звезды с миллионами фанатов стали голливудской суперпарой! К слову, они вместе сыграли в «Друзьях». По сценарию герой Питта ненавидел Рейчел Грин. Хотя в тот период у актеров был разгар романа.

Роман двух суперзвезд закончился внезапно. Пара объявила о расставании через 5 лет. СМИ сообщили, что причиной всему то, что Дженнифер не хотела иметь детей, а Брэд безумно мечтал о большой семье. Актриса сложно переживала этот период и даже посещала психолога. По второй версии, Питта увела из семьи Анджелина Джоли, с которой Брэд в снимался в фильме «Мистер и миссис Смитт».

Длительное время бывшие не общались. Актриса продолжала искать себе пару, встречалась с актером Винсом Воном, музыкантом Джоном Майером, а в 2015 вышла замуж за актера, сценариста и режиссера Джастина Теру. Но через четыре года их брак распался.



Дженнифер Энистон и актер Винс Вон

Актриса и музыкант Джон Майер Дженнифер со вторым мужем Джастином Теру

Впервые бывшие встретились на публике в 2020 году на церемонии SAG Awards. Фото, где Брэд не хотел отпускать Дженнифер за руку, облетело все СМИ. Таблоиды заговорили о возобновлении романа. Якобы Питт сделал Энистон предложение, подарив кольцо с бриллиантом, стоимостью больше миллиона долларов. Правда это или нет, остается лишь догадываться. Ведь актеры не комментируют личную жизнь.

Дэвид Швиммер

Дэвид сыграл в «Друзьях» профессора палеонтологии, слишком правильного Росса. В сериале его герой всю жизнь любил Рейчел и ждал, когда она обратит на него внимание. Но пока был в ее френд-зоне, пробовал искать пару среди коллег. Чем закончилась история, вы уже знаете.

В реальности Дэвид Швиммер оказался ловеласом. Первыми звездными отношениями считают его роман с актрисой Мили Авитал. Они встретились на съемочной площадке кинокартины «Поцелуй понарошку» и остались вместе на три года. Затем Дэвид завоевал внимание и сердце певицы Натали Имбрульи и модели Джины Ли.

А вот женился голливудский актер на фотографе Зоуи Бакман. В 2007 году Дэвид встретил свою будущую жену в кафе, когда снимал картину «Беги, толстяк, беги». Тогда Зоуи работала официанткой. Через три года пара сыграла свадьбу, через год родилась их дочь Клео.

В 2017 Дэвид повторил судьбу своего персонажа Росса, объявив о «перерыве» в отношениях с женой. К сожалению, перерыв закончился разводом. В интервью СМИ Дэвид не комментирует свою личную жизнь, но время от времени повторяет, что они с Зоуи делают все, чтобы их дочь была счастлива.

Кортни Кокс

Кортни Кокс сыграла перфекционистку, шеф-повара Монику Геллер. По сценарию «Друзей» она маниакально следила за своим весом и порядком во всем, включая расположение магнитов на холодильнике. Моника обожала флиртовать и ходить на свидания. Череда романов привела ее к крашу – другу своего отца Ричарду. Их сериальная любовь длилась долго и закончилась разбитым сердцем Моники. Склеить сердце помог случай. Совместная поездка друзей в Лондон зажгла страсть между героиней Кокс и Чендлером. Друзья попытались скрыть роман от своих, но Фиби и Рейчел вывели их на чистую воду. В седьмом сезоне пара сыграла свадьбу, а в последнем приобрела загородный дом и «родила» близняшек.

Личная жизнь актрисы Кортни Кокс тоже была насыщенной. Она встречалась с американским певцом Адамом Дьюрицем и актером Майклом Китоном. А свою настоящую любовь – актера Дэвида Аркетта, встретила на съемках фильма ужасов «Крик». В 1999 году Кортни вышла за него замуж и взяла двойную фамилию Кокс-Аркетт. Продюсеры сериала «Друзья» креативно поздравили актрису с таким важным событием в жизни: в первой серии шестого сезона в титрах они добавили к фамилии каждого актера приставку Аркетт.



Кортни и Майкл Китон Актриса с мужем Дэвидом Аркеттом

В 2004 году Кортни Кокс стала мамой и родила девочку – Коко Райли, крестой мамой которой стала Дженифер Энистон. Это была долгожданная дочь, ведь долгое время актрисе не удавалось выносить ребенка.

К слову, в последнем сезоне Кортни снималась беременной. Но обыгрывать это в сериале не стали, так как по сюжету Моника и Чендлер не могли иметь детей. В 2010 году брак Кортни распался и через три года супруги официально развелись. Следующим избранником актрисы стал музыкант Джонни Макдэйд. Но пара рассталась якобы из-за тяжелого характера актрисы.



Кортни и Джонни Макдейд Актриса длительное время жила с Джонни и своей дочерью

Сейчас Кортни активно ведет страничку в инстаграм и делится с фанатами своими буднями. В постах иногда появляются и бывший муж, и бывший парень. Похоже, актриса сумела сохранить хорошие отношения со своими мужчинами.

Мэттью Перри

Герой Мэттью Чендлер Бинг – человек-загадка. Его мама раскрывает секреты семьи в своих книгах, отец стал травести-дивой. Сам Чендлер всю жизнь спасался чувством юмора и нашел себя в работе с цифрами. С девушками парню не везло из-за неуверенности в себе. Давайте вспомним хотя бы Дженис с ее невероятным смехом. Но вскоре жизнь Чендлера наладилась, ведь за дела взялась Моника.



Меттью та Джулия Робертс Лиззи Каплан

Личная жизнь актера Мэттью Перри всегда была за семью замками. Он всячески ограждал ее от общественности. В отличие от своего героя Мэттью никогда не был женат. СМИ судачат, что после совместного эпизода в «Друзьях» с Джулией Робертс, у актеров был роман. Единственное, что известно точно, у Перри были длительные отношения с актрисой Лиззи Каплан. Они встречались шесть лет, но в 2012-м разошлись. Есть ли сейчас девушка у Мэттью – неизвестно. Голливудский актер продолжает скрывать свою личную жизнь. А на странице в Instagram хвастается только своими кулинарными достижениями.

Лиза Кудроу

Лиза сыграла инфантильную певицу -массажистку Фиби Буффе. Яркую и взбалмошную девушку, которую по легенде воспитывала улица. Фиби могла получить Оскар за самые странные поступки в своей жизни. Хотя бы за то, что стала суррогатной матерью для своего брата. Фиби меняла мужчин, как перчатки – от научного сотрудника до полицейского. Но ее покорил Майк Ханниган. Парня не отпугнули хобби девушки, которая кормила крыс и собирала волосы в коробочки.

В отличии от своих «звездных» коллег актриса Лиза Кудроу счастлива с одним мужчиной. В 1995 году она вышла замуж за бизнесмена Мишеля Стерна. В одном из своих интервью актриса призналась, что ждала достойного человека до 31 года и он стал ее первым и единственным мужчиной. К слову, Лиза снималась в сериале «Друзья» беременной, поэтому сценаристам и пришлось придумывать сюжетный поворот с суррогатным материнством. Лиза и Мишель до сих пор вместе, счастливая семья живет в Беверли-Хиллз и может похвастаться сыном-актером Джулианом Мюррэем.

Мэтт Леблан

Мэтт сыграл ловеласа и вечного ребенка Джоуи. Горячий итальянец обожал завоевывать женщин, но по-настоящему не влюблялся. Джоуи все устраивало, ведь он находится в постоянном поиске себя и своей «главной роли».

Актер Мэтт Леблан очень похож на своего героя. В одном из интервью он признался, что в молодости был очень любвеобилен. В 2003 году актер женился на модели Мелиссе МакКнайт, вскоре у них появилась дочь Марина. Но через два года пара разошлась из-за измены Мэтта. Несмотря на публичные извинения актера, его брак распался, да еще и во время сьемок сериала «Друзья». Следующий бурный роман Мэтта завязался роман с актрисой сериала «Джоуи» Андреей Андерс. Их любовь длилась целых восемь лет. Но пара объявила о расставании. Сейчас же Леблан посвятил себя новой женщине – Авроре Маллиган, продюсеру проекта Top Gear, где он работает в кадре. Она стала для него настоящей музой, но с предложением руки и сердца Мэтт пока не торопится.



Мэтт с бывшей женой

Мэтт та Андреа Андерс Актер с Авророй на одном из светских мероприятий

Вот так сложилась личная жизнь нашей любимой шестерки. Кто-то уже нашел свою половинку, а кто-то еще находится в поиске. Будем надеяться, что у всех все наладится, как и у героев сериала «Друзья».

Фото – www.facebook.com/friends.tv, gettyimages.com

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