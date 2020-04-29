Как сложилась личная жизнь актеров сериала «Друзья»?
Как сложилась личная жизнь актеров легендарного сериала «Друзья»? Узнай все подробности в материале и оцени фото бывших и настоящих пассий голливудских звезд
За 10 сезонов шестерка друзей из Нью-Йорка стала родной миллионам зрителей. Многие переживали, когда в отношениях Рейчел и Росса был перерыв, держали кулачки за развитие карьеры Джоуи и радовались, когда свою любовь нашли Моника, Чендлер и Фиби. А как складывалась личная жизнь самих актеров? Давайте сравним их телевизионную и реальную любовь.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон благодаря роли Рэйчел Грин приобрела мировую известность. Актриса удостоилась звезды на голливудской «Аллее славы», наград «Эмми» и «Золотой глобус»!
В сериале Рейчел меняла парней, как перчатки. Но со временем увидела, что Росс испытывает к ней далеко не дружеские чувства. Их роман стал пороховой бочкой, но влюбленные смогли пережить тот злополучный «перерыв» в отношениях, стали семьей официально и родили дочь.
В реальной жизни актриса Дженнифер Энистон тоже долго искала любовь. Она встречалась с музыкантом Адамом Дьюрицем и артистом Тейтом Донованом. Но вскоре познакомилась со своим крашем – Брэдом Питтом. В 2000 году пара поженилась.
Об их невероятном романе писали СМИ со всего мира, ведь две звезды с миллионами фанатов стали голливудской суперпарой! К слову, они вместе сыграли в «Друзьях». По сценарию герой Питта ненавидел Рейчел Грин. Хотя в тот период у актеров был разгар романа.
Роман двух суперзвезд закончился внезапно. Пара объявила о расставании через 5 лет. СМИ сообщили, что причиной всему то, что Дженнифер не хотела иметь детей, а Брэд безумно мечтал о большой семье. Актриса сложно переживала этот период и даже посещала психолога. По второй версии, Питта увела из семьи Анджелина Джоли, с которой Брэд в снимался в фильме «Мистер и миссис Смитт».
Длительное время бывшие не общались. Актриса продолжала искать себе пару, встречалась с актером Винсом Воном, музыкантом Джоном Майером, а в 2015 вышла замуж за актера, сценариста и режиссера Джастина Теру. Но через четыре года их брак распался.
Впервые бывшие встретились на публике в 2020 году на церемонии SAG Awards. Фото, где Брэд не хотел отпускать Дженнифер за руку, облетело все СМИ. Таблоиды заговорили о возобновлении романа. Якобы Питт сделал Энистон предложение, подарив кольцо с бриллиантом, стоимостью больше миллиона долларов. Правда это или нет, остается лишь догадываться. Ведь актеры не комментируют личную жизнь.
Дэвид Швиммер
Дэвид сыграл в «Друзьях» профессора палеонтологии, слишком правильного Росса. В сериале его герой всю жизнь любил Рейчел и ждал, когда она обратит на него внимание. Но пока был в ее френд-зоне, пробовал искать пару среди коллег. Чем закончилась история, вы уже знаете.
В реальности Дэвид Швиммер оказался ловеласом. Первыми звездными отношениями считают его роман с актрисой Мили Авитал. Они встретились на съемочной площадке кинокартины «Поцелуй понарошку» и остались вместе на три года. Затем Дэвид завоевал внимание и сердце певицы Натали Имбрульи и модели Джины Ли.
А вот женился голливудский актер на фотографе Зоуи Бакман. В 2007 году Дэвид встретил свою будущую жену в кафе, когда снимал картину «Беги, толстяк, беги». Тогда Зоуи работала официанткой. Через три года пара сыграла свадьбу, через год родилась их дочь Клео.
В 2017 Дэвид повторил судьбу своего персонажа Росса, объявив о «перерыве» в отношениях с женой. К сожалению, перерыв закончился разводом. В интервью СМИ Дэвид не комментирует свою личную жизнь, но время от времени повторяет, что они с Зоуи делают все, чтобы их дочь была счастлива.
Кортни Кокс
Кортни Кокс сыграла перфекционистку, шеф-повара Монику Геллер. По сценарию «Друзей» она маниакально следила за своим весом и порядком во всем, включая расположение магнитов на холодильнике. Моника обожала флиртовать и ходить на свидания. Череда романов привела ее к крашу – другу своего отца Ричарду. Их сериальная любовь длилась долго и закончилась разбитым сердцем Моники. Склеить сердце помог случай. Совместная поездка друзей в Лондон зажгла страсть между героиней Кокс и Чендлером. Друзья попытались скрыть роман от своих, но Фиби и Рейчел вывели их на чистую воду. В седьмом сезоне пара сыграла свадьбу, а в последнем приобрела загородный дом и «родила» близняшек.
Личная жизнь актрисы Кортни Кокс тоже была насыщенной. Она встречалась с американским певцом Адамом Дьюрицем и актером Майклом Китоном. А свою настоящую любовь – актера Дэвида Аркетта, встретила на съемках фильма ужасов «Крик». В 1999 году Кортни вышла за него замуж и взяла двойную фамилию Кокс-Аркетт. Продюсеры сериала «Друзья» креативно поздравили актрису с таким важным событием в жизни: в первой серии шестого сезона в титрах они добавили к фамилии каждого актера приставку Аркетт.
В 2004 году Кортни Кокс стала мамой и родила девочку – Коко Райли, крестой мамой которой стала Дженифер Энистон. Это была долгожданная дочь, ведь долгое время актрисе не удавалось выносить ребенка.
К слову, в последнем сезоне Кортни снималась беременной. Но обыгрывать это в сериале не стали, так как по сюжету Моника и Чендлер не могли иметь детей. В 2010 году брак Кортни распался и через три года супруги официально развелись. Следующим избранником актрисы стал музыкант Джонни Макдэйд. Но пара рассталась якобы из-за тяжелого характера актрисы.
Сейчас Кортни активно ведет страничку в инстаграм и делится с фанатами своими буднями. В постах иногда появляются и бывший муж, и бывший парень. Похоже, актриса сумела сохранить хорошие отношения со своими мужчинами.
Мэттью Перри
Герой Мэттью Чендлер Бинг – человек-загадка. Его мама раскрывает секреты семьи в своих книгах, отец стал травести-дивой. Сам Чендлер всю жизнь спасался чувством юмора и нашел себя в работе с цифрами. С девушками парню не везло из-за неуверенности в себе. Давайте вспомним хотя бы Дженис с ее невероятным смехом. Но вскоре жизнь Чендлера наладилась, ведь за дела взялась Моника.
Личная жизнь актера Мэттью Перри всегда была за семью замками. Он всячески ограждал ее от общественности. В отличие от своего героя Мэттью никогда не был женат. СМИ судачат, что после совместного эпизода в «Друзьях» с Джулией Робертс, у актеров был роман. Единственное, что известно точно, у Перри были длительные отношения с актрисой Лиззи Каплан. Они встречались шесть лет, но в 2012-м разошлись. Есть ли сейчас девушка у Мэттью – неизвестно. Голливудский актер продолжает скрывать свою личную жизнь. А на странице в Instagram хвастается только своими кулинарными достижениями.
Лиза Кудроу
Лиза сыграла инфантильную певицу -массажистку Фиби Буффе. Яркую и взбалмошную девушку, которую по легенде воспитывала улица. Фиби могла получить Оскар за самые странные поступки в своей жизни. Хотя бы за то, что стала суррогатной матерью для своего брата. Фиби меняла мужчин, как перчатки – от научного сотрудника до полицейского. Но ее покорил Майк Ханниган. Парня не отпугнули хобби девушки, которая кормила крыс и собирала волосы в коробочки.
В отличии от своих «звездных» коллег актриса Лиза Кудроу счастлива с одним мужчиной. В 1995 году она вышла замуж за бизнесмена Мишеля Стерна. В одном из своих интервью актриса призналась, что ждала достойного человека до 31 года и он стал ее первым и единственным мужчиной. К слову, Лиза снималась в сериале «Друзья» беременной, поэтому сценаристам и пришлось придумывать сюжетный поворот с суррогатным материнством. Лиза и Мишель до сих пор вместе, счастливая семья живет в Беверли-Хиллз и может похвастаться сыном-актером Джулианом Мюррэем.
Мэтт Леблан
Мэтт сыграл ловеласа и вечного ребенка Джоуи. Горячий итальянец обожал завоевывать женщин, но по-настоящему не влюблялся. Джоуи все устраивало, ведь он находится в постоянном поиске себя и своей «главной роли».
Актер Мэтт Леблан очень похож на своего героя. В одном из интервью он признался, что в молодости был очень любвеобилен. В 2003 году актер женился на модели Мелиссе МакКнайт, вскоре у них появилась дочь Марина. Но через два года пара разошлась из-за измены Мэтта. Несмотря на публичные извинения актера, его брак распался, да еще и во время сьемок сериала «Друзья». Следующий бурный роман Мэтта завязался роман с актрисой сериала «Джоуи» Андреей Андерс. Их любовь длилась целых восемь лет. Но пара объявила о расставании. Сейчас же Леблан посвятил себя новой женщине – Авроре Маллиган, продюсеру проекта Top Gear, где он работает в кадре. Она стала для него настоящей музой, но с предложением руки и сердца Мэтт пока не торопится.
Вот так сложилась личная жизнь нашей любимой шестерки. Кто-то уже нашел свою половинку, а кто-то еще находится в поиске. Будем надеяться, что у всех все наладится, как и у героев сериала «Друзья».
Фото – www.facebook.com/friends.tv, gettyimages.com
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