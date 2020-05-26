Илон Маск изменил имя своего ребенка

Однако более «земным» оно не стало

Напомним, что изначально своего малыша, который родился несколько недель назад Илон Макс с гражданской женой назвали X Æ A-12

Однако по законам штата Калифорнии в имени при регистрации не могут быть арабские цифры, и родители пошли на хитрость. Они переименовали сына, дав ему новое имя – X Æ A-XII. Последняя часть имени XII – это те же 12, написанные похожими на римские цифры буквам. Певица Граймс, мама новорожденного призналась, что новое имя ей даже больше нравится!

Имя X Æ A-XII расшифровывается так: X – неизвестная переменная, Æ – это ее «эльфийское написание Ai», что обозначает любовь и/или искусственный интеллект, A-12 – отсылка к самолету, который является «предшественником SR-17», а буква «А» относится к «Архангелу» – любимой песне Граймс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мир Илона Маска ???????? (@elon.musk.world) 24 Фев 2020 в 3:02 PST

Напомним, что для Илона Маска это уже шестой ребенок, и они с женой решили еще до рождения малыша, что не будут «навязывать» ему пол. Изобретатель заявил, что они будут обращаться к малышу «они» (they) вместо классических «он» или «она», чтобы дать ребенку впоследствии самому выбрать свою гендерную принадлежность.

Фото: @Twitter

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