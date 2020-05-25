Студия не впервые ввела персонажа нетрадиционной сексуальной ориентации, но впервые этот персонаж стал главным героем

В сети появился короткометражный мультфильм «Out», главный герой которого – юноша Грэг, не знает, как признаться родителям в своей ориентации им познакомить со своим парнем. Трогательная история о переживаниях подростка, справиться с которыми ему поможет собака!

Мультфильм вышел на стриминг-сервисе «Disney+» и уже доступен к просмотру! В роли режиссера «Out» выступил Стивен Клэй Хантер, работавший над мультфильмами Pixar «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И».

Сами Pixar комментируют, что анимация «Out» станет одним из семи проектов, созданных в рамках программы Pixar’s SparkShorts. Ее цель – показать зрителям новых рассказчиков, испробовать новые формы подачи информации и поэкспериментировать с контентом.

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