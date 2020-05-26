Лос-Анджелес не порадовал королевскую семью приватностью

Меган Маркл и принцу Гарри не сидится на месте. Супруги только недавно переехали из Великобритании в Лос-Анджелес, а уже снова собирают вещи. Об этом сообщает королевский експерт Бриттани Бергер.

Оказывается, что жизнь в роскошном особняке в Беверли-Хиллз за 18 миллионов долларов не устраивает герцога и герцогиню Сассекских. А виной всему стало чрезмерное внимание к королевским особам, особенно со стороны папарацци.

Поэтому Меган Маркл и принц Гарри хотят переехать в Нью-Йорк. Переезд планируется осуществить сразу после карантина.

«Люди в Большом яблоке привыкли к тому, что там живут звезды и очень обеспеченные персоны, так что вряд ли кто побеспокоит здесь Меган и Гарри», – объясняет выбор королевской четы експерт Бриттани Бергер.

Фото: Getty Images

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