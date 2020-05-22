Немного неудобно получилось …

Недавно в сети появился фрагмент необнародованной архивного песни рэпера Дрейка. И это был не слил будущего хита артиста, а тайну, которую он тщательно скрывал. Дело в том, что в треке Дрейк вспоминает Кайли и Кендалл Дженнер, а также Джиджи Хадид в очень неприятном контексте.

«Кайли Дженнер – это на один раз. Да, у меня было 20 таких Кайли. Да, у меня было 20 чертовых Кендалл – молодых и стройных плохих девушек, которые снимаются для Vogue. Так, у меня было 20 таких, как Джиджи », – поет Дрейк в песне.

Услышав такое от Дрейка, поклонники рэпера сразу раскритиковали его строки. Они не ожидали, что он своим творчеством может унижать девушек. Особенно их возмутил тот факт, что Дрейк считается хорошим другом семейств Дженнер и Хадид. А на самом деле он показал свое лицемерие в их адрес.

Молчать Дрейк не смог. В своем Instagram он поспешил разъяснить ситуацию, но негатив не стих.

«Этот трек вообще не должен был прозвучать. Три года назад он как-то попал в музыкальный каталог, и в итоге вы ее услышали. Последнее, чего мне хочется – просыпаться утром с осознанием того, что мои друзья чувствуют себя униженными. Я должен был сказать это, чтобы со спокойной душой начать новый день», – отметил Дрейк.

Фото: Getty Images

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