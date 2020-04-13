Из-за пандемии коронавируса производство спешл отложили

Более 15 лет все так ждали продолжения культового ситкома всех времен «Друзья». В сети столько раз появлялись слухи, что вот-вот начнут съемки. Но создатели сериала и актеры все время опровергал информацию. И когда недавно стало известно о специальном выпуске «Друзей» с оригинальным кастом, фанаты наконец стали счастливыми.

Но из-за пандемии коронавируса съемки специального эпизода сериала «Друзья» решили отложить. Соответственно, и стриминговий сервис HBO Max запустят без него. Об этом сообщает издание Variety.

Производство спешла должно было начаться в апреле. А сам проект должен был выйти в мае. Но теперь съемки начнутся не раньше мая. Автора проекта решили не рисковать, собирая «друзей» и съемочную группу в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает близкий к Friends Reunion Special инсайдер, создатели даже не стали рассматривать вариант снять «карантинный» вариант серии. Ведь создатели планируют использовать оригинальные декорации сериала в студии Warner Bros., которые задали бы воссоединению нужное настроение. А в условиях карантина это реализовать невозможно.

В специальном выпуске появятся все шесть исполнителей главных ролей – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри, Дэвид Швиммер.

Посмотреть новый эпизод «Друзья» можно будет на стриминговом сервисе HBO Max. А пока на нем же можно будет пересмотреть все 10 сезонов легендарного ситкома.

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