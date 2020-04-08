2020-й год начался мегановостью для фанатов сериала «Друзья». Создатели культового ситкома наконец подтвердили информацию о съемках продолжения. Более того, вся легендарная шестерка актеров тоже подтвердила свое участие в специальном эпизоде.

Прошло 25 лет с премьеры первого эпизода. Сейчас Чейчел, Росс, Моника, Чендлеру, Джои и Фиби, пожалуй, имеют уже другие заботы. Как живут любимые герои, мы сможем увидеть уже в спешле, съемки которого пока отложили из-за карантина. Но то, как изменились сами актеры «Друзей» – Дженнифер Энистон, Дэвид Швимер, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Лиза Кудроу – можно узнать из их Instagram. В начале этого года последним к социальной сети присоединился Мэттью Перри. А за несколько месяцев до него своей регистрацией работу Instagram подорвала Дженнифер Энистон.

Предлагаем посмотреть Instagram аккаунты звезд «Друзей» и узнать немного больше о том, как сейчас живут постоянные посетители «Central Perk».

Дженнифер Энистон

Посмотреть эту публикацию в Instagram jenniferaniston 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Актриса Дженнифер Энистон сыграла в «Друзьях» Рэйчел Грин. Стильная девушка с небедной семьи внезапно познала взрослую жизнь. И именно Моника вместе со своей компанией помогла обустроить ей жизнь. В реальности жизнь Энистон складывалось не очень просто. Она пережила два развода – с Брэдом Питтом и Джастином Теру и не стала мамой. Зато актриса построила блестящую карьеру. Можно считать, что из каста «Друзей» она стала самой успешной в киноиндустрии. И такое внимание к ее Instagram только доказывает это. Последней громкой работой Дженнифер Энистон стал сериал «Утреннее шоу».

Дэвид Швиммер

Посмотреть эту публикацию в Instagram _schwim_ 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Для всех нас Дэвид Швиммер навсегда останется милым и добрым любителем динозавров. Его персонаж Росс Геллер всю жизнь был влюблен в подругу своей сестры, даже успел на ней жениться в Вегасе, расстаться и сделать ребенка. Да и в личной жизни самого Дэвида все складывалось примерно так же. В 2010 году он женился на фотографше Зои Бакман, с которой у него родилась дочь Клео. Но в 2017 пара решила взять «перерыв». Крайний раз о Швиммере громко говорили, когда очень похожий на него человек украл ящик пива в одном из супермаркетов.

Кортни Кокс

Посмотреть эту публикацию в Instagram courteneycoxofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Контролерша Моника Геллер знает все! Она, как никто разбирается во всех домашних делах, поддерживает идеальный порядок и фигуру. В реальности исполнительница роли Кортни Кокс тоже гналась за идеалами красоты через пластические операции, которые не очень хорошо отразились на ее внешности. В сериале Моника вышла замуж за Чендлера и у них родились дети. А у Кокс от первого брака осталась дочь Коко, которую актриса носила под сердцем во время съемок одного из сезонов. С 2013 года актриса встречается с музыкантом Джонни Макдейном. Одной из главных ее работ после «Друзей» считают сериал «Город хищниц».

Мэттью Перри

Посмотреть эту публикацию в Instagram mattyperry4 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Шутник Чендлер – один из самых любимых персонажей «Друзей». Именно из-за него в ситкоме так много закадрового смеха. Кем он работал, мы так и не разобрались. Но для Моники он стал настоящим подарком. Сам же актер Мэттью Перри сменил много звездных девушек. Его карьера развивалась довольно неплохо, но алкогольная и наркотическая зависимость мешала полноценной работе. Его крайняя известная роль – Оскар Мэдисон в ситкоме «Странная парочка».

Мэтт Леблан

Посмотреть эту публикацию в Instagram mleblanc 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Как жизнь?» – фраза, которая всегда произносится с особой неповторимой интонацией. Короночка от сексуального, но немного глупого Джоуи навсегда останется в наших сердцах. В сериале «Друзья» Джоуи так и не удалось наладить личную жизнь, а вот с карьерой актера вроде как начало складываться более или менее. После окончания «Друзей» актер Мэтт Леблан даже имел свой одноименный сериал «Джоуи». Затем он исчез с экранов, а вернулся уже в качестве ведущего программы Top Gear. От брака с Мелиссой Макнайт у актера осталась дочь Марина.

Лиза Кудроу

Посмотреть эту публикацию в Instagram lisakudrow 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Странная Фибби – просто эталон того, как легко нужно относиться к жизни и бороться с трудностями. Девушка выбралась с улицы и смогла найти идеального для себя мужчину. Хотя порой и казалось, что ее пьорфект мэтч будет Джоуи. Исполнительница роли Фибби Лиза Кудроу после «Друзей» создала свой успешный проект «Возвращение», где выступила исполнительным продюсером и главной героиней. А личная жизнь актрисы сложилось как раз благодаря легендарному ситкому. Своего мужа Мишель Стерна Лиза встретила на съемках «Друзей». В браке у них родился сын Джулиан.

И пока спешл «Друзей» еще не вышел, смотри все сезоны легендарного сериала с 13 апреля с 07:00 на Новом канале!

Фото: Getty Images

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