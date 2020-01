Брэд Питт и Дженнифер Энистон встречаются? ФОТО

Брэд Питт и Дженнифер Энистон озадачили СМИ своим поведением на премии Screen Actors Guild (Гильдии актеров) Awards 2020. Что это было?

19 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии Screen Actors Guild, которая отмечает достижения в кино и телеиндрустрии за прошедший год. Но внимание СМИ приковали не платья знаменитостей, не список победителей, а Брэд Питт и Дженнифер Энистон.

Похоже, между бывшими супругами осталась крепкая связь. Они хоть и приехали отдельно, но обнимались и перешептывались при встрече, поздравляя друг друга с наградами. Брэд был признан лучшим актером второго плана за фильм «Однажды в… Голливуде». А Дженнифер получила награду за «Лучшую роль в драматическом сериале» за нашумевшее «Утреннее шоу».

На сцене Брэд отпускал шуточки по поводу своего семейного положения и поиска пары:

-Давайте честно, это было сложно. Парень, который накуривается, снимает рубашку и не ладит с женой. Это потребовало больших усилий! – иронизировал он о своем персонаже.

А получив статуэтку добавил:

– Я напишу об этом в моем профиле в Tinder.

Операторы снимали реакцию Джен, но она лишь мило улыбнулась.

Когда Энистон выступала со сцены, Брэд слушал ее речь за кулисами.

