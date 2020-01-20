Брэд Питт и Дженнифер Энистон встречаются? ФОТО

Брэд Питт и Дженнифер Энистон озадачили СМИ своим поведением на премии Screen Actors Guild (Гильдии актеров) Awards 2020. Что это было?

19 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии Screen Actors Guild, которая отмечает достижения в кино и телеиндрустрии за прошедший год. Но внимание СМИ приковали не платья знаменитостей, не список победителей, а Брэд Питт и Дженнифер Энистон.

Похоже, между бывшими супругами осталась крепкая связь. Они хоть и приехали отдельно, но обнимались и перешептывались при встрече, поздравляя друг друга с наградами. Брэд был признан лучшим актером второго плана за фильм «Однажды в… Голливуде». А Дженнифер получила награду за «Лучшую роль в драматическом сериале» за нашумевшее «Утреннее шоу».

Посмотреть эту публикацию в Instagram enews 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

На сцене Брэд отпускал шуточки по поводу своего семейного положения и поиска пары:

-Давайте честно, это было сложно. Парень, который накуривается, снимает рубашку и не ладит с женой. Это потребовало больших усилий! – иронизировал он о своем персонаже.

А получив статуэтку добавил:

– Я напишу об этом в моем профиле в Tinder.

Операторы снимали реакцию Джен, но она лишь мило улыбнулась.

Когда Энистон выступала со сцены, Брэд слушал ее речь за кулисами.

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

Кажется, это начало новой истории Брэда и Джен. Напомним, что они поженились в 2000 году в Малибу. А официально развелись в 2005 якобы из-за того, что Энистон не хотела детей. Уже в 2006 году прессу захлестнули новости о том, что Анджелина Джоли ждет ребенка от Питта. И после 7 лет совместной жизни появилась Бранджелина. Фанаты актеров разделились на два лагеря: одни восхищались браком Брэда и Анджелины, другие – жалели Дженнифер, которой разбили сердце.

Сейчас и Питт и Энистон официально свободны. Брэд и Анджелина развелись в 2019 году и публично ссорятся по поводу опеки над детьми. Дженнифер же вышла замуж за актера и продюсера Джастина Теру в 2015 году, но развелась с ним уже в 2018. Как думаете, они будут вместе?

Фото – www.gettyimages.com

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