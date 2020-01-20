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Брэд Питт и Дженнифер Энистон встречаются? ФОТО

Брэд Питт и Дженнифер Энистон озадачили СМИ своим поведением на премии Screen Actors Guild (Гильдии актеров) Awards 2020. Что это было? 

19 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии Screen Actors Guild, которая отмечает достижения в кино и телеиндрустрии за прошедший год. Но внимание СМИ приковали не платья знаменитостей, не список победителей, а Брэд Питт и Дженнифер Энистон.

Похоже, между бывшими супругами осталась крепкая связь. Они хоть и приехали отдельно, но обнимались и перешептывались при встрече, поздравляя друг друга с наградами. Брэд был признан лучшим актером второго плана  за фильм «Однажды в… Голливуде». А Дженнифер получила награду за «Лучшую роль в драматическом сериале» за нашумевшее «Утреннее шоу».

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На сцене Брэд отпускал шуточки по поводу своего семейного положения и поиска пары:

-Давайте честно, это было сложно. Парень, который накуривается, снимает рубашку и не ладит с женой. Это потребовало больших усилий! – иронизировал он о своем персонаже.

А получив статуэтку добавил:

– Я напишу об этом в моем профиле в Tinder.

Операторы снимали реакцию Джен, но она лишь мило улыбнулась.

Когда Энистон выступала со сцены, Брэд  слушал ее речь за кулисами.

Кажется, это начало новой истории Брэда и Джен. Напомним, что они поженились в 2000 году в Малибу. А официально развелись в 2005 якобы из-за того, что Энистон не хотела детей. Уже в 2006 году прессу захлестнули новости о том, что Анджелина Джоли ждет ребенка от Питта. И после 7 лет совместной жизни появилась Бранджелина. Фанаты актеров разделились на два лагеря: одни восхищались браком Брэда и Анджелины, другие – жалели Дженнифер, которой разбили сердце.

Сейчас и Питт и Энистон официально свободны. Брэд и Анджелина развелись в 2019 году и публично ссорятся по поводу опеки над детьми. Дженнифер же вышла замуж за актера и продюсера Джастина Теру в 2015 году, но развелась с ним уже в 2018. Как думаете, они будут вместе?

Фото – www.gettyimages.com

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