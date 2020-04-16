Дуа Липа снялась обнаженной для американской версии Elle
24-летняя исполнительница появилась на обложке глянца и стала героиней cover story в объективе известного фотографа Зои Гроссман
На обложечном фото Дуа Липа позирует в полупрозрачном платье с кожаным лифом от Gucci, и этот наряд, пожалуй, один из самых сдержанных из всей фотосессии.
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На других снимках cover story певица появляется в пестром платье с воланами от Marc Jacobs, смокинге, усыпанном пайетками, от Saint Laurent и строгом черном бюсте от Tom Ford.
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На нескольких снимках Дуа Липа полностью обнаженная, прячется за вязанной цветастой гитарой бренда Moschino.
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Напомним, что в конце марта исполнительница выпустила новый клип на песню ««Break My Heart», в котором она в ярких ретро-образах показывает свою жизнь: вечеринки с подружками, путешествия, отношения с парнями в большом городе.
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