Дуа Липа снялась обнаженной для американской версии Elle

24-летняя исполнительница появилась на обложке глянца и стала героиней cover story в объективе известного фотографа Зои Гроссман

На обложечном фото Дуа Липа позирует в полупрозрачном платье с кожаным лифом от Gucci, и этот наряд, пожалуй, один из самых сдержанных из всей фотосессии.

View this post on Instagram A post shared by ELLE Magazine (@elleusa) on Apr 14, 2020 at 3:20pm PDT

На других снимках cover story певица появляется в пестром платье с воланами от Marc Jacobs, смокинге, усыпанном пайетками, от Saint Laurent и строгом черном бюсте от Tom Ford.

View this post on Instagram A post shared by ELLE Magazine (@elleusa) on Apr 14, 2020 at 3:38pm PDT

View this post on Instagram A post shared by ELLE Magazine (@elleusa) on Apr 14, 2020 at 3:53pm PDT

На нескольких снимках Дуа Липа полностью обнаженная, прячется за вязанной цветастой гитарой бренда Moschino.

View this post on Instagram A post shared by ELLE Magazine (@elleusa) on Apr 15, 2020 at 3:39pm PDT

Напомним, что в конце марта исполнительница выпустила новый клип на песню ««Break My Heart», в котором она в ярких ретро-образах показывает свою жизнь: вечеринки с подружками, путешествия, отношения с парнями в большом городе.

Читай:

Амортенция в действии: Всё о личной жизни актеров «Гарри Поттера»

Это бомба! Жена Джейсона Стейтема опубликовала фото топлес