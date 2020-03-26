Британская певица Дуа Липа выпустила новый клип «Break My Heart».

Смотреть клип Дуа Липа – Break My Heart:

В новом клипе 24-летняя Дуа Липа появляется в ярких ретро-образах. В видео артистка показывает свою жизнь: вечеринки с подружками, путешествия, отношения с панями в большом городе.

«Спасибо всем, кто сделал это возможным и так старательно работал во время ужасной погоды при -8 градусов, протягивая мне руку несмотря на то, что у меня был самый страшный грипп в моей жизни. Мы сделали то, что надеемся, вам понравится!» – написала Дуа Липа в своем Instagram.

Также ранее Дуа Липа поделилась с поклонниками радостной новостью. Ее новый студийный альбом Future Nostalgia выйдет раньше запланированной даты релиза. Послушать его можно будет уже в эту пятницу, 27 марта.

Фото: Getty Images

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