Модель взорвала Instagram новым селфи

Роузи Хантингтон-Уайтли вместе с семьей находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Британская модель проводит время в тесном семейном кругу – с мужем Джейсоном Стейтемом и их 3-летним сыном Джеком Оскаром.

Интересно, что с введением карантина контента на Instagram-странице Роузи меньше не стало. Даже в самоизоляции модель находит идеи для новый фото. Например, на днях жена Джейсона Стейтема опубликовала пикантное селфи. На нем звезда позирует топлес, прикрыв пышную грудь одной рукой.

Подписчики Роузи Хантингтон-Уайтли остались в восторге от ее новой публикации. Они засыпали аккаунт британской модели многочисленными комплиментами и отметили ее стальной пресс. Зацени и ты!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rosie HW (@rosiehw) 30 Мар 2020 в 4:37 PDT

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