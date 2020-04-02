Що почитати на карантині: Топ-5 книг від Артема Пивоварова (Ексклюзив!)

Стихійний артист Артем Пивоваров рекомендує провести карантин з користю – приділити увагу саморозвитку. На думку Артема, в період самоізоляції можна займатися спортом, переглядом вебінарів, захоплюючих фільмів або читанням книг. Артист підходить дуже усвідомлено до вибору літератури, і любить різні жанри – від класики до психології та філософії. Спеціально для читачів Нового каналу Артем Пивоваров склав список книг, які він радить прочитати під час карантину.

«Шлях воїна», Карлос Кастанеда

– Саме ця серія книг є для мене однією з найголовніших у списку. Крім того, що в них присутня взаємодія з природними силами та багатствами, вони ще навчають усвідомлено відмовлятися від стереотипного сприйняття світу. Всі теми, які піднімає автор через свого персонажа, частково відгукуються і в мені.

«Правила життя Брюса Лі. Слова мудрості на кожен день», Брюс Лі

– На цю книгу варто звернути увагу, коли відчуваєш, що в тебе опускаються руки. Вона складається з коротеньких висловлювань філософів і самого Брюса Лі. Оскільки я займаюся східними єдиноборствами, мені ця книга, як і сам автор, близькі за духом. Раджу і вам її прочитати.

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«Заводний апельсин», Ентоні Берджес

– Нещодавно подивився екранізацію. Якщо порівнювати книгу й фільм – книга краща, вона більш захоплююча. Цей твір на любителя, але він настільки відображає сьогоднішні реалії, що ти бачиш персонажів у людях, яких зустрічаєш на своєму шляху.

«Наодинці з собою», Марк Аврелій

– Цю книгу раджу прочитати українською мовою, в перекладі Ростислава Паранько. По суті, вона є особистим щоденником Марка Аврелія – ​​його записками до самого себе. Захоплююся мудрістю, інтелектом і чистотою поглядів цього філософа, які не мають часової прив’язки. Його вислови та думки – вічні й актуальні.

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«Sapiens. Історія людства від минулого до майбутнього», Ювал Ной Харарі

– Захоплююча книга про еволюцію людини, аграрної революції і становлення Homo sapiens як виду. Дуже багато цікавих історичних аспектів, які, я вважаю, потрібно знати кожному з дитинства. Це не просто черговий «підручник» з історії – незважаючи на те, що використовується історичний підхід, комбінований з природничим, все максимально просто і зрозуміло. Хоча книга й значних розмірів, при цьому дуже захоплююча, і її можна прочитати досить швидко. Саме цю книгу, за словами Білла Гейтса, він взяв би з собою на безлюдний острів.

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