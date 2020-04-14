Леся Нікітюк – про спортивне минуле: «Коли бачу медалі з плавання – можу розплакатися»

Ведуча шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі займалася плаванням дев’ять років! І під час зйомок випуску з Романом Міщеряковим згадала, як це було

Леся Іванівна Нікітюк – точно супердівчина. Пісні пише, в прямий ефір із Джаредом Лето виходить, чудово готує і ще краще веде шоу «Хто проти блондинок?» Під час зйомок якого розповідає багато цікавих деталей про себе.

Так, під час конкурсу, в якому блонда-бомба і за сумісництвом професійна плавчиха Дар’я разом із учасником Improv Live Show Романом Міщеряковим надягали на швидкість плавальні шапочки, Леся згадала про своє спортивне минуле.

– Я займалася плаванням дев’ять років, і коли бачу медалі з плавання, можу розплакатися, – заявила ведуча Нового каналу, роздивляючись нагороди блондо-бомби. – Я трошки вигравала, але не так. Пам’ятаю, за день у мене було по три тренування – двічі басейн і зал. А скільки ж потрібно було тренуватися, щоб заробити таку кількість медалей, як наша блондо-бомба!

У Романа Міщерякова, на відміну від Лесі та Дар’ї, – ні медалей, ні трьох тренувань на день. Артист навіть плавати не вміє!

– Я був упевнений, що програю в цьому конкурсі – шапочку для плавання не надягав жодного разу в житті, – заявив Міщеряков. – А на когось іншого – тим більше! Зате маму порадував – стільки шапок одночасно не носив ніколи!

Хто зрештою зможе надіти більше плавальних шапочок, і що ще розповість про себе Леся Нікітюк – дивіться сьогодні о 19:00 в новому випуску шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

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