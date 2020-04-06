Новый каналG.spaceШОУМАНИЯBoy or Girl? Кэти Перри и Орландо Блум рассекретили пол будущего ребенка

Boy or Girl? Кэти Перри и Орландо Блум рассекретили пол будущего ребенка

Молодые родители сделали оригинальный анаунсмент

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум наконец объявили пол своего первенца. Барабанная дробь … Звездная пара ждет девочку! Об этом Кэти Перри сообщила на своей странице в Instagram.

Кэти Перри опубликовала фото Орландо Блума, вымазанного розовым кремом. «Это девочка», – подписала забавный снимок артистка.

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Как сообщают инсайдеры, пара очень рада, что у них будет именно дочь. «Они оба очень рады, что у них будет ребенок. Оба в восторге от того, что это девочка. Они счастливы, что сейчас могут сфокусироваться на таком удивительном и положительном событии», – рассказал анонимный источник изданию People.

Напомним, что о своей беременности Кэти Перри сообщила с помощью клипа, где возникла уже с круглым животиком. К тому пара держала это в секрете.

Фото: Getty Images

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